Bee Bee Sea a Inverno Fest

Si arricchisce il cast di Inverno Fest, l’evento organizzato al Covo di Bologna dai nostri partner di No Glucose. Dopo la conferma della preview con i Fine Before You Came e della data unica degli Idles, arriva il secondo nome sulla serata d’apertura di venerdì 16 febbraio. Ad affiancare la band post-punk di Bristol, ci saranno i Bee Bee Sea a infiammare la platea dello storico club di Via Zagabria.

Wilson Wilson (voce, chitarra), Giacomo Parisio (basso, voce) e Andrea Onofrio (batteria), vengono da Mantova, ma hanno lo sguardo e il cuore proiettato oltreoceano. Verso gli States dei Black Lips, di cui sono stati a ragione considerati la risposta italiana, e la California del garage rock psichedelico, con una carica live da adepti degli Oh Sees e una coinvolgente attitudine casinara.

Il loro nuovo album, “Sonic Boomerang”, non a caso è uscito per Dirty Water Records USA che ne ha curato la distribuzione al fianco dell’italiana Wild Honey e della local Glory.

Tutte le info e gli aggiornamenti su Inverno Fest sull’evento Facebook.