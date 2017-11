Torna in Italia una delle band di Brooklyn più seguite dal pubblico italiano.

The Pains Of Being Pure At Heart si esibiranno lunedì 5 marzo al Magnolia di Milano e martedì 6 marzo al Locomotiv Club di Bologna.

“The Echo of Pleasure” è il quarto album in studio della creatura di Kip Berman, salita prepotentemente alla ribalta della scena indie americana ed europea dopo il suo esordio omonimo su cui avevamo subito scommesso.

Tutte le info su nEw liFe Promo e DNA Concerti