Roy Ayers in Italia a inizio dicembre

Arriva in Italia a inizio dicembre, a partire da martedì 5 al MONK di Roma uno degli artisti di culto della storia della musica black che si esibirà poi mercoledì 6 al Bravo Caffè di Bologna e al Dude Club di Milano, venerdì 7.

Roy Ayers vanta collaborazioni con Fela Kuti, Herbie Mann, Tupac, A Tribe Called Quest, Kendrick Lamar e Mos Def che non hanno mancato e non mancano di citarlo e tributarlo.

Il 76enne di Los Angeles è un vibrafonista e tastierista, cantante e compositore, pioniere del Jazz Funk per molti padre del Neo-Soul, presente e in continuo dialogo artistico con generazioni che lo hanno succeduto. Basti pensare al recente featuring con Tyler, The Creator o al duetto in coppia con Erykah Badu su “Everybody Loves The Sunshine”, forse il suo brano più celebre. Roy Ayers ha attraversato oltre cinquant’anni di mode, di stili e generi, oggi è una leggenda vivente e a dirlo è fondamentalmente la sua musica.