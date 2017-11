MOD CON, agguerrite garage-girls from Melbourne

La rabbia e la convinzione sono sempre più declinate al femminile, anche nel rock. Le MOD CON non fanno eccezione, e si presentano come un’agguerrito trio armato di distorsori e approccio hardcore/garage.

Il primo singolo “Do It Right Margo” (pubblicato il 10 novembre 2017 su Poison City Records) è un bel pugno allo stomaco stile primi At The Drive-In, e funziona alla grande.

MOD CON è il nuovo progetto collaborativo di Erica Dunn, Sara Retallick e Raquel Solier, che già suonavano insieme con come Palm Springs (moniker che continuerà ad utilizzare la Dunn come progetto solista), e fa parte della scena di Melbourne, Australia.

Anche Poison City è un’etichetta di distribuzione oltre che “skateboard/record store” (!) della stessa città australiana.

Fateci sentire dell’altro, care MOD CON.

(Paolo Bardelli)