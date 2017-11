La top 7 dei live di Novembre 2017

È arrivato novembre e subito siamo stati catapultati al Club to Club di Torino. Ora che è finito, però, non mancano sicuramente i concerti a cui assistere in Italia, per il resto del mese. Noi di Kalporz vi consigliamo quelli che secondo noi sono i sette da non perdere.

7. Godblesscomputers



Lorenzo Nada aka Godblesscomputers è uno dei migliori artisti della scena elettronica nostrana. Il suo ultimo disco, Solchi, è uscito lo scorso settembre per La Tempesta International, tra influenze hip-hop e sperimentazioni funk.

11 novembre Cesena, Vidia Club

18 novembre Firenze, Combo

25 novembre Modena, Vibra Club

6. Sevdaliza



Dopo averci fatto emozionare quest’estate nella suggestiva cornice dell’Ortigia Sound System, l’artista iraniana-olandese porterà nuovamente il suo trip-hop in Italia.

21 novembre Segrate (MI), Circolo Magnolia @ Linecheck Music Festival

5. Mount Kimbie



Anche loro suonavano con Sevdaliza, quella sera a Siracusa. Il duo post-dubstep composto da Dominic Maker e Kai Campos tornano in Italia per presentare Love What Survives, il loro ultimo disco che vede la partecipazione di King Krule e James Blake.

18 novembre Segrate (MI), Circolo Magnolia

4. Perfume Genius

Il delicatissimo e insieme intensissimo show di Mike Hadres, meglio conosciuto come Perfume Genius, torna in Italia questo mese, dopo la scappatella estiva al ToDays Festival.

23 novembre Milano, Base @ Linecheck Music Festival

3. Liars



Il progetto no-wave di Angus Andrew sarà in Italia per presentare il nuovo disco “TFCF”, uscito per Mute lo scorso agosto. Andrew è al momento l’unico titolare del progetto Liars, dopo l’addio amichevole del collega Aaron Hemphill.

16 novembre Segrate (MI), Circolo Magnolia

17 novembre Roma, Monk Club @ Rome Psych Fest

18 novembre Bologna, Locomotiv Club

2. Lali Puna



Nonostante l’addio di Markus Archer, i Lali Puna tornano dopo sette anni con il loro nuovo disco “Two Windows” e non deludono le attese. Suoni più e asciutti e più moderni per un gruppo che si è saputo rinnovare e che sarà in Italia questo mese per poche date sicuramente emozionanti.

16 novembre Torino, Hiroshima Mon Amour

17 novembre Bologna, Locomotiv Club

18 novembre Roma, Monk Club

1. Nick Cave



Un artista che non ha sicuramente bisogno di presentazioni, protagonista della nostra rubrica “Live It!”, disegnata da Nino Cammarata, proprio come “live del mese”

Nick Cave è tornato con i suoi Bad Seeds per tre date, con il tour di “Skeleton Tree”, tra i migliori dischi di Kalporz dello scorso anno.

4 novembre Padova, Kioene Arena

6 novembre Milano Mediolanum Forum

8 novembre Roma, Palalottomatica