[Video] William Patrick Corgan, ARTE Concert, 1 ottobre 2017

La presentazione di “Ogilala”, che sarà pubblicato il 13 ottobre 2017, è avvenuta lo scorso 1° ottobre a Berlino.

ARTE Concert ce ne dà il resoconto completo.

Corgan è alle prese con la sua nuova dimensione intima, e ci sguazza dentro con molto nonchalance.

In scaletta, ovviamente, anche brani degli Smashing e una “Wish you were here” dei Pink Floyd al pianoforte:

01. Zowie 1:40

02. Processional 4:20

03. The Spaniards 8:10

04. Aeronaut 12:47

05. The Long Goodbye 16:25

06. Half-Life Of An Autodidact 19:45

07. Mandaryne 24:38

08. Antietam 29:15

09. If I Were A Carpenter 33:11

10. To Sheila 37:15

11. Disarm 41:37

12. Muzzle 44:54

13. Drum + Fife 49:49

14. Try, Try, Try 53:40

15. Wish You Were Here [Pink Floyd] 58:03

16. Tonight, Tonight 101:31

17. (encore break)

18. Today 107:21

19. Cherry 111:04