[Video] The National, Bonnaroo Hay Bale Sessions

Si è da poco svolta l’edizione 2013 del Bonnaroo Music and Arts Festival, quattro giornate al Great Stage Park di Manchester, Tennessee. A margine dell’evento principale, le Bonnaroo Hay Bale Sessions hanno ospitato l’esibizione dal vivo dei National.

Si suona in una stanza in cui non lo diresti, ma le pareti sono balle di fieno, un ambiente che dovrebbe ispirare versioni più essenziali e intime dei brani. I National – che saranno il 30 giugno a Roma e l’1 luglio a Milano – hanno eseguito “Sea of Love“, “Don’t Swallow The Cap” e “This Is The Last Time” dal recente “Trouble Will Find Me”.

24 giugno 2013