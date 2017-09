The National, sei ore di “Sorrow” su vinile a tiratura limitata

Il 5 maggio 2013, all’interno delle Sunday Sessions al MoMA PS1 di New York, The National hanno suonato per sei ore non stop il loro brano “Sorrow”. La cosa può essere considerata un brutto scherzo oppure una “durational performance”, come nel caso della band statunitense che per l’occasione ha collaborato con l’artista islandese Ragnar Kjartansson, che spesso mette in scena questo tipo di eventi per osservare reazioni ed emozioni del pubblico.

L’esibizione di The National è stata registrata ed ora uscirà in un box set di nove vinili trasparenti a tiratura limitata – 1500 copie – in vendita a 150 dollari (l’uno). Tutti gli introiti serviranno a sostenere l’organizzazione Partners in Health, che opera in tutto il mondo a favore del diritto alla salute.

In questo video c’è il momento finale dell’esibizione:

Pare che nessuno abbia chiesto il bis.

Info: alotofsorrow.com

9 aprile 2015