A un paio d’anni di distanza circa da “Trouble Will Find Me” (recensione), la loro ultima fatica discografica, i The National fanno uscire un nuovo pezzo: “Sunshine On My Back“.

Non è ancora chiaro se sia in arrivo un nuovo album, o se il pezzo in questione sia solo un regalo estemporaneo.

Intanto ascoltatevelo.

2 aprile 2015