I National hanno appena reso disponibile il video del loro secondo singolo, “Day I Die”, tratto “Sleep Well Beast”.

“Sleep Well Beast”, com’è noto, uscirà l’8 settembre 2017 su 4AD.

Qui in casa Kalporz abbiamo in serbo una sorpresa per l’occasione, ma ve la sveleremo la prossima settimana.

29 agosto 2017