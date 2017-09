Andiamo a vedere i National in Germania?…

Sì, lo sappiamo, i National vengono in Italia a luglio, perciò perché bisognerebbe scarpinare fino in Germania per goderseli live?

Perché nel tour di giugno 2014 della band newyorkese in Cruccolandia (e in Polonia) ci sarà un support di lusso: St. Vincent.

Compriamo il biglietto aereo?

Queste le date in cui St. Vincent aprirà i concerti dei The National:

01/06 – Maifeld Derby – Manheim, GE

02/06 – Zenith – Munich, GE

04/06 – Stadtpark – Hamburg, GE

05/06 – Zitadelle – Berlin, GE

09/06 – Amiteatr w Parku Sowinskiego – Warsaw, PL

10/06 – Parkbuhne – Leipzig, GE

11/06 – Tanzbrunnen – Koln, GE

E il video sotto è la prova che i due artisti vanno d’accordo: lo scorso 5 giugno, al Barclays Center di Brooklyn, Annie Clark fece un’ospitata in “This Is The Last Time”.

25 febbraio 2014