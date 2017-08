Fuck Normality Festival: il nome è garanzia, il cartellone promette ancora di più

Che il profondo Sud Italia stia regalando un’offerta di festival interessanti non è certo una novità, e quest’anno forse più che mai: Viva Festival, Somewhere, i nostri partner Sagra Elettronica e Contronatura, FRAC, Locus, Ypsigrock…e il fatto che probabilmente ci siamo dimenticati di citarne altrettanti significa che il tessuto musicale e culturale da quelle parti è più vivo che mai.

All’elenco si aggiunge anche il Fuck Normality Festival di Guagnano, in provincia di Lecce, in programma al Sudestudio il prossimo 14 agosto. Se il nome è già una garanzia, la line-up promette ancora di più: Romare, Lone, Populous, Myss Keta, Lndfk, Rudan e Toyma, per un cartellone denso quanto stimolante.

Orari e info tutte su fucknormalityfestival.com e sull’evento Facebook.

Ci si vede là!