Il momento tanto atteso è arrivato: “A Deeper Understanding” è finalmente ascoltabile per intero sul sito dei The War On Drugs.

Presto lo racconteremo per bene (l’ultimo album “Lost In The Dream” ci aveva stregati, tanto da aggiudicarsi il miglior album del 2014 (vedi Kalporz Awards 2014).

Fatecelo quindi dire sorridenti: bentornati!