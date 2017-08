5K HD è un progetto austriaco di elettronica dalle tinte pop, dubstep, breakbeat e jazz, e sappiamo che gli austriaci sono bravi nella materia.

Il 1° settembre 2017 uscirà il loro primo album “And To In A” su Seayou Records, e il primo singolo “What If I” colpisce per l’ambientazione neutra ed astratta, quasi sterilizzata, con un finale orrorifico.

(Paolo Bardelli)