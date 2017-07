Di nuovo Eric Copeland, di nuovo DFA: ascolta il nuovo brano “Neckbone”

Eric Copeland non gode di certo dell’hype che meriterebbe, o almeno all’infuori di Kalporz. Forse infatti non lo sapete ancora ma il musicista americano ex Black Dice, che l’anno scorso aveva fatto uscire quella piccola sorpresa che fu “Black Bubblegum“, è pronto a far uscire un nuovo lavoro, anche questo targato DFA.

“Neckbone” è infatti la prima traccia uscita da “Goofballs”, il disco che uscirà il 22 settembre. Elettronica colorata e sghemba, in perfetto stile Copeland. A noi piace già.