Kalporz goes to Primavera Sound

Lo sapete già, ma ve lo ricordiamo: come ogni anno Kalporz è a Barcellona per seguire, in tempo reale, il Primavera Sound. In particolare ci sono l’onnipresente Piero Merola, ma anche Francesco Melis, Nicola Guerra e Virginia Tirelli.

Potete dunque avere gli aggiornamenti su nostro Facebook, e in home nel box Tweet.

Anzi, se siete anche voi a Barcellona, e volete condividere con noi i vostri pensieri twittate con #kalporz: apparirete “magicamente” nel box Tweet!

E, nell’attesa, se volete, potete risfogliare i nostri minuto-per-minuto degli ultimi anni passati:

