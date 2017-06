I Vessels ft. Flaming Lips: in una parola, “cosmici”

Nei meandri cosmici, quelli dove sta ultimamente fluttuando anche il progetto Planetarium di Sufjan Stevens, Nico Muhly, Bryce Dessner, James McAlister, arrivano i Vessels.

La band di Leeds annuncia oggi il suo quarto album di studio, “The Great Distraction”, che sarà pubblicato il 29 settembre 2017 su Different Recordings, con collaborazioni di The Flaming Lips, John Grant, Vincent Neff (Django Django) e Harkin (Sky Larkin).

‘Deflect The Light’ è il secondo singolo che segue il primo ‘Radiart’. E’ una canzone giustamente sulle nuvole, come si deve con un featuring dei The Flaming Lips.

(Paolo Bardelli)