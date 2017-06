Club To Club, si arricchisce il cartellone dell’edizione 2017

Jungle, Powell + Wolfgang Tillmans (per la prima volta in Italia), Bill Kouligas e Shapednoise si aggiungono al cartellone dell’edizione 2017 di Club To Club che oltre alle quattro notti di Kraftwerk (vedi info) aveva già confermato tra i primi nomi Nicolas Jaar, Arca & Jesse Kanda, Richie Hawtin, Kamasi Washington, Ben Frost, Bonobo, Amnesia Scanner, Jlin, Mura Masa, Actress, Jacques Greene, Karyyn e Visible Cloaks.

Il cast non è ancora completo. Per fare un esempio, Yves Tumor ha già annunciato su Facebook la sua presenza al festival torinese che quest’anno si tiene dal 1° al 7 novembre nell’abituale venue del Lingotto, nella Reggia di Venaria Reale per la prima giornata, e nel nuovo spazio delle Officine Grandi Riparazioni che ospiterà tra le altre cose i Kraftwerk.

Questo, il programma giornaliero aggiornato:

