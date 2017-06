A Bologna torna Ombre Lunghe

Da mercoledì 21 giugno a venerdì 23 giugno torna a Bologna Ombre Lunghe, tre giorni di elettronica contemporanea con molti nomi tra i più intriganti dell’underground internazionale: ambient, field recording, soundscape, techno e avanguardia nello spazio che ospita abitualmente la rassegna e le notti di Habitat, l’Ateliersi di Via San Vitale 69.





Tra i nomi in cartellone Mama Snake, nome d’arte della dj danese Sara Svanholm di Ectotherm, Don’t DJ aka Florian Meyer, dj e producer techno tedesco noto per The Durian Brothers, il compositore belga Hiele, l’inimitabile musicista d’avanguardia pugliese Donato Epiro, Pessimist, il producer che ha destrutturato la drum’n’bass di recente messo sotto contratto da Blackest Ever Black, i Merchants, il nuovo duo formato da Alberto Ricca aka Bienoise e Davide Amici, e poi ancora dalla label milanese Haunter Records, una delle artiste che seguiamo da vicino dai suoi esordi, Petit Singe, e il set di Red Army Fracture.





Tra gli altri ospiti internazionali, uno dei nomi più interessanti della scena elettronica di Brooklyn, Celestial Trax, l’enigmatico producer Basses Terres della label transalpina Brothers From Different Mothers. Completano il cartellone i sound artist Massimo Carozzi, di stanza a Bologna, il greco Jay Glass Dubs, Nicholas Rupcich, il visual artist di origini cilene adottato da Lipsia, e il tape set di Artetetra, la label fondata nel 2014 da Luigi Monteanni e Matteo Pennesi.

Il cortile dello spazio sarà aperto fino alle 22. Gli orari di chiusura variano invece in base alla giornata.

Questi invece gli orari di tutte le performance

Mercoledì 21 giugno (fino alle 00.00 – 5€)

18:00 Ombre Lunghe

21:00 ArteTetra Tape Set

22:00 Massimo Carozzi

23:00 Merchants

Video by Nicolás Rupcich (curated by Federica Patti)

Giovedì 22 giugno (fino alle 2.30 – 10€)

18:00 MZ

21.00 Petit Singe

22.00 Donato Epiro

23.00 Basses Terres

00.00 Pessimist

01.30 Red Army Fracture

Venerdì 23 giugno (fino alle 4.00 – 10€)

18:00 BXP

21.00 Jay Glass Dubs

22.00 Don’t Dj

23.00 Celestial Trax

00.00 Hiele

01.00 Mama Snake

