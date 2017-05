Home Festival a Treviso, altri nomi in lineup

Home Festival si terrà a Treviso da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre, e fornisce oggi nuovi nomi.

Questa la lineup, in continuo aggiornamento:

Giovedì 31 agosto: Moderat – Soulwax – The Horrors – Frank & The Rattlesnakes – M+A – Godblesscomputers – Clap! Clap!

Venerdì 1 settembre: Liam Gallagher – Justice – Booka Shade – Andy C – The Wailers – Gli Sportivi

Sabato 2 settembre: J-Ax & Fedez – Kungs – Thegiornalisti – Jasmine Thompson – Chris Liebing – Ex-Otago – Sfera Ebbasta – Birthh

Domenica 3 settembre: Mannarino – Le Luci Della Centrale Elettrica – Levante – Afterhours – Wrongonyou

Altro ancora da annunciare.