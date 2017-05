David Longstreth è tornato in tv con la sua band per suonare dal vivo “Cool Your Heart”, uno dei brani più pop e ballabili dall’ultimo capolavoro omonimo (vedi recensione). Per l’occasione i Dirty Projectors sono stati accompagnati da D∆WN, Tyondai Braxton e da una band d’eccezione come the Roots. Ecco il video dall’ultima puntata del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.