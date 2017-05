“Azulejos”, guarda il nuovo video di Populous

Uno dei producer elettronici che seguiamo dagli albori in Morr Music, si prepara a presentare il suo nuovo album in studio, “Azulejos”. Andrea Mangia, aka Populous ha registrato il suo ultimo lavoro a Lisbona e a partire dalla titletrack si respira aria di contaminazione con le sonorità underground tipiche della capitale lusitana. Il disco, che uscirà il 9 giugno per Wonderwheel Recordings e La Tempesta è stato mixato da Jo Ferliga degli Aucan e vanta anche un featuring con Nina Miranda degli Smoke City.

Populous il 28 maggio presenterà “Azulejos” in anteprima assoluta al MI AMI 2017 di Milano.

Questo il video della titletrack, diretto da Emanuele Kabu.