[Esclusiva] Misto Mame, “New Weird Italia”

Oggi vi presentiamo in esclusiva “New Weird Italia”, una compilation curata dai ragazzi Misto Mame, che loro stessi definiscono così: “uno spettro di suoni eterogenei che si esprime in un panorama distratto”.

Ma cos’è Misto Mame? Misto Mame è prima di tutto un appartamento in Roma San Lorenzo, Italia, Roma. Cataloga attraverso piattaforme dedicate le espressioni artistiche che si consumano tra le sue quattro mura. “New Weird Italia” contiene dodici tracce (con tre ghost tracks incluse nelle cassette ad edizione limitata) di cui solo quattro non sono state arrangiate nell’appartamento (quelle di Alessandro Fiori, JJ Mazz, Lobby Boys e Delseppia).

L’album si apre con il singolo di Jason La Mecca (che trovate in fondo), il progetto musicale di Marcello Rotondella, già regista di videoclip sublimi tra cui lo stesso in première. Nelle tracce successive si alternano vari side e solo projects dei componenti di Misto Mame. La AA.VV. “New Weird Italia” verrà distribuita in digitale e 10 cassette in edizione limitata.