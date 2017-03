Sta per uscire “50 Songs Memoir”, l’ultima maxi-opera discografica firmata The Magneti Fields. Qualche estratto è già stato pubblicato da qualche mese, ma da oggi si possono ascoltare ben 20 canzoni.

L’album esce in concomitanza con i cinquantanni del frontman Stephin Merritt, all’interno di un progetto grandioso e strampalato allo stesso tempo (come fu peraltro il leggendario “69 Love Songs”): 50 canzoni in 5 dischi.

Qui sotto trovate i primi due. Buon ascolto!