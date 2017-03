Loose 2k17, i nomi del festival di Club Adriatico

Torna a Ravenna sabato 29 e domenica 30 aprile nel ponte del Primo Maggio, il festival di Club Adriatico.

Loose, alla sua terza edizione, si conferma uno dei rari appuntamenti italiani in grado di proiettare l’Italia verso l’Europa e oltre, con una selezione di artisti elettronici realmente in linea con le tendenze più ispirate e influenti della scena internazionale. Techno, sperimentazioni, inflessioni black e contaminazioni che arrivano o sono ispirate dagli epicentri più disparati del globo.

Essere al passo, o forse anche un paio di passi avanti.

Tra i nomi che si alterneranno tra le Artificerie Almagià e le altre location (l’adiacente spazio Darsena Pop Up e il Planetarium di Ravenna), spiccano infatti Pearson Sound, moniker del producer techno londinese David Kennedy (anche noto come DJ Harlow, Maurice Donovan, Ramadanman), Ashland Mines aka Total Freedom, l’elusivo, eclettico producer di Fade To Mind amato da Arca, e Sam Kidel, membro con Vessel and Jabu del collettivo avant di Bristol The Young Echo.

Tra gli altri live del weekend, arriveranno a Ravenna la risposta californiana alla UK grime, la ventenne Klein, l’inossidabile maestro della techno berlinese Errorsmith, le contaminazioni bass/del danese-punjabi DJ Hvad e quelle dancehall/gqom del trio romano “jao” dei Vipra.





Non finisce qui. Ad arricchire il cartellone Loose 2k17, lo storico selezionatore afro Dj Peri, della londinese Nkisi, i Primitive Art, il duo formato dal resident Matteo Pit e dall’italo-colombiano Jim C. Need che si prepara a una nuova attesa uscita discografica. Non mancherà un altro giovane nome italiano molto apprezzato all’estero, il fiorentino Herva, vecchio resident di Club Adriatico, oggi finito con merito su Planet Mu, un nome assai ricorrente delle nostre playlist mensili, tornato da poco con il sorprendente “Hyper Flux”, e il djset “post-global” a cura di Palm Wine, il progetto di ricerca musicale audio visuale di Simone Bertuzzi.

Come dice il pay-off di questa edizione, “Wrong Maps Bring You To Better Places”.

Tutte le informazioni sul festival sono disponibili sull’evento ufficiale di Loose 2k17.