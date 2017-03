Kevin Morby: data unica italiana e un nuovo album

Uno dei nostri autori americani contemporanei preferiti torna in Italia per presentare il nuovo album “City Music” ad appena un anno di distanza da “Singing Saw”, terzo album della sua carriera, finito al 5° posto nella nostra top 20 di fine anno.

“City Music” uscirà il 16 giugno per Dead Oceans e verrà presentato da Kevin Morby anche in Italia qualche settimana dopo, per un’unica data italiana a ingresso gratuito il 7 luglio 2017 a Soliera (MO) per Artivive Festival.

In apertura His Clancyness.

Ecco il nuovo singolo “Come To Me Now”: