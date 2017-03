Just Like Heaven annuncia Sohn e L I M

Tre giorni e tre notti di musica a pochi palmi dal cielo in una delle location più suggestive d’Italia. Torna dal 7 al 9 luglio all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme, location immersa nella natura sui Colli Euganei, nel padovano, Just Like Heaven.

E nel cast si aggiunge SOHN, dopo la conferma dei Cigarettes After Sex che suoneranno l’8 luglio.

Christopher Taylor, reduce dal successo di “Rennen”, sarà l’headliner del day 1 di venerdì 7 luglio.

Insieme a lui, uno dei nuovi progetti italiani che seguiamo con molta attenzione: L I M.

Sohn e L I M suoneranno anche il 5 luglio alla Rocca Malatestiana di Cesena per la rassegna Acieloaperto.