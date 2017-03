Il ritorno dei Fleet Foxes, ascolta “Third Of May / Odaigahra”

L’attesa è finita. Il 16 Giugno, i Fleet Foxes pubblicheranno “Crack-Up” via Nonesuch Records, il loro attesissimo terzo album, sei anni dopo “Helplessness Blues” (vedi recensione), e ormai un decennio dopo lo sconvolgente album omonimo d’esordio.

Ad anticipare l’album arriva “Third of May / Ōdaigahara” quasi nove minuti di arrangiamenti e melodie nel loro stile.

Tutti gli undici brani di “Crack-Up” sono stati scritti da Robin Pecknold. L’album è stato prodotto da Pecknold e Skyler Skjelset, l’altro componente storico della band, suo collaborator e amico d’infanzia.

Vi ricordiamo che ci sarà una sola occasione per rivederli in Italia: il 3 Luglio a Ferrara Sotto Le Stelle.