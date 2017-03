Alt-j, ecco l’atteso ritorno: “3WW” è il nuovo brano

È appena uscito un nuovo pezzo degli alt-j. Il brano si chiama “3WW” ed anticipa il nuovo album “Relaxer”, che uscirà il prossimo 9 giugno.

A giudicare dai primi ascolti la band di Leeds, rimasta in silenzio dall’uscita dell’ultimo non certo memorabile “This Is All Yours“, sembra continuare su un percorso di destrutturazione della forma canzone: “3WW” sembra composta di materia intangibile, non inizia e non finisce.

A questo punto, aumenta la curiosità per il nuovo album (e per l’unico live in Italia, in programma a Ferrara Sotto Le Stelle)