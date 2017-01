The Last Shadows Puppets vincono Art Vinyl 2016

Vi avevamo dato atto delle nomination, ma non dei vincitori. E anche se abbiamo archiviato tutte le classifiche con la Befana, facciamo un’eccezione per dirvi qual è stata la copertina votata come più bella del 2016 da Art Vinyl.

And the winner is... la cover di “Everything You’ve Come to Expect” dei The Last Shadow Puppets, e più in particolare il design curato da Matthew Cooper con fotografia di Jack Robinson. Immagine molto potente, non c’è che dire.

Giunto alla 12a edizione, il Best Art Vinyl Award intende riepilogare il meglio dell’arte contemporanea e del design nella musica. I vincitori di Best Art Vinyl 2016 sono stati annunciati il ​​5 gennaio 2017 presso l’Hotel Hari di Londra.

Siete d’accordo?

(Paolo Bardelli)