Secondo estratto per i Temples da “Volcano”

Dopo “Certainty”, della quale ci siamo affrettati a settembre a precisare quali siano – quantomeno per noi – i pregi e difetti, arriva il 2° estratto da “Volcano” per i Temples.

Si intitola “Strange Or Be Forgotten”, e la potete ascoltare qui di seguito:

“Volcano” uscirà il 3 marzo 2017 per Heavenly e [PIAS], con questa tracklist:

1. Certainty

2. All Join In

3. (I Wanna Be Your) Mirror

4. Oh The Saviour

5. Born Into The Sunset

6. How Would You Like To Go

7. Open Air

8. In My Pocket

9. Celebration

10. Mystery Of Pop

11. Roman God-Like Man

12. Strange Or Be Forgotten