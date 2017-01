La Top 7 dei live di Gennaio 2017

Si riparte! Anno nuovo, concerti nuovi. Tra tour che ripartono, tour in partenza e altri che non si sono mai fermati, il mese di gennaio offre degli appuntamenti da non perdere, sebbene non sia un periodo ricco di concerti. Noi di Kalporz, come sempre, cercheremo di indirizzarvi verso quelli che secondo noi meritano il vostro tempo e denaro.

7. Cage the Elephant

Hanno assonanze con molti altri gruppi della scena indie/garage anni ’00 (Arctic Monkeys, Kasabian, Strokes) ma mantengono un loro preciso stile personale. Una sola l’occasione di ascoltarli dal vivo, in Italia.

31 gennaio Milano, Fabrique

6. Pop X

Da poco è uscito il loro esordio, Lesbianitj, che ha suscitato reazioni a dir poco contrastanti: o li ami o li odi.

12,13 gennaio Bologna, Covo Club

14 gennaio Pesaro, Stazione Gauss

20 gennaio Torino, Spazio 211

21 gennaio Crema, Paniere il Circolo

26 gennaio Padova, Mame Club

27 gennaio Brescia, Lio Bar

28 gennaio Rimini, Bradipop

5. Flaming Lips

Si dice che il gruppo sia stato fondato dal frontman, Wayne Coyne, dopo che quest’ultimo rubò degli strumenti in una chiesa. Il loro disco esce il 13 gennaio e saranno in Italia per un’unica data, questo mese.

30 gennaio Milano, Alcatraz

4. Diaframma

Della formazione originale è rimasto solo l’immortale Fiumani, ma l’atmosfera è comunque quella. Lo storico gruppo della new wave italiana è in tour per quattro date nel mese più freddo dell’anno.

13 gennaio Bologna, Locomotiv Club

14 gennaio Torino, Spazio 211

28 gennaio Roma, Traffic

29 gennaio Latina, Sottoscala 9

3. Modern Baseball

Prodotti dalla Run For Cover, l’etichetta perfetta per l’adolescente emo. Potremo ascoltarli in tutta la loro urgenza alla fine di questo mese, in un’unica data.

29 gennaio Segrate (MI), Magnolia

2. Motta

Il suo “La fine dei vent’anni” è stato segnalato da molti come disco italiano dell’anno. Per sciogliere ogni dubbio, il suo tour partito nel 2016 continua a gennaio.

13 gennaio Riccione, Spazio Tondelli

14 gennaio Foligno, Supersonic Music Club

21 gennaio Bologna, Locomotiv Club

27 gennaio Roncade (TV), New Age Club

28 gennaio Pistoia, H2NO

1. Carla Dal Forno

Lo scorso autunno, l’artista australiana di base a Berlino ha debuttato con You know what it’s like, acclamato da pubblico e critica. La troveremo in Italia per quattro date.

25 gennaio Roma, Black Market

26 gennaio Milano, Standards

27 gennaio Udine, Visionario

28 gennaio Bologna, Covo Club

(Matteo Bordone)