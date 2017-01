Flame Parade, new folk dall’entroterra toscano

La scena new folk è degnamente rappresentata anche dalle nostre parti. Se vi siete stancati di aspettare un nuovo album dei Fleet Foxes o siete nostalgici dei migliori Beirut, ascoltatevi gli aretini Flame Parade. Il disco d’esordio “A New Home”, uscito per Materiali Sonori sul finire del 2016, è ottima prova di cantautorato acustico che racchiude il cuore impetuoso dei Waterboys e la raffinatezza strumentale di Andrew Bird. Perfetto per scaldarvi in questo gelido inverno.

I Flame Parade sono Marco Zampoli (voce, chitarra), Letizia Bonchi (violino, tastiera, voce), Mattia Calosci (basso, voce) e Niccolò Failli (percussioni). Special guest in tour alla chitarra solista è Alberto Mariotti aka King of the Opera, che ha co-prodotto l’album.

Ecco le prossime date live e il nuovo singolo “Naivety”:

27 Gennaio – Prato, Camelot 3.0

3 Febbraio – Ascoli Piceno, Lago di Oz

3 Marzo – Firenze, Combo Social Club

18 Marzo – Siena, Cacio e Pere

(Matteo Maioli)