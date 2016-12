Velvet Culture Festival: la playlist esclusiva dei Velvet Soundsystem

Si avvicina la prima edizione del Velvet Culture Festival, rassegna elettronica organizzata a Lecce per le giornate del 23 e del 24 dicembre, con live, djset e incontri tra addetti ai lavori ed esperti del settore.

Tra i protagonisti musicali delle due serate, la leggenda di Detroit Jeff Mills, gli instancabili Ninos du Brasil con la loro electro-batucada sempre più vicina a scenari techno e poi ancora il producer Sammartano e il duo Velvet Soundsystem composto dai veterani Dodi Palese e Kosmiko che ci ha regalato un’esclusiva playlist in cinque brani per entrare nel migliore dei modi nel clima del weekend di Velvet Culture.

Ken Ishii, “Extra”



Questa traccia ha ormai più di due decadi, ma ancora oggi rappresenta qualcosa futuristico in diversi aspetti, sia tecnici che creativi; realizzata come colonna sonora per un video manga ma al tempo stesso per il Techno dancefloor del passato e futuro.

Shina Williams & His African Percussionists, “Agboju Logun”



Un viaggio afro beat senza sosta degno del miglior Fela Kuti, chitarrino ritmico funky ipnotico e i coloriti cori africani quasi necessari, poi entra un assolo di synth che ci puoi scommettere ben lontano dagli assoli jazzistici di scuola europea, un altro mood, un altro mondo; molto bello perchè così distante dal nostro modo occidentale di intendere tutto, anche la musica.

Charanjit Singh, “Raga Bhairav”



Dall’Africa all’India, così… perchè a noi piace viaggiare. Traccia estrapolata dall’album Ten Ragas To A Disco Beat, e se non lo conoscevi siamo contenti di avertelo fatto scoprire, è il primo disco Acid House della storia, uscito cinque anni prima dei Phuture e Dj Pierre di Chicago. Psichedelico, acido, elettronico, futuristico, colui che lo ha creato suonava ai tempi (1982) nei matrimoni e ci guadagnava anche bene evidentemente, visto che appena furono prodotte dalla Roland la TB 808 e lo Jupiterone (Jupiter 8) aveva soldi caldi per acquistare queste nuove diavolerie con cui, oggi possiamo dirlo, ha scritto la storia della dance music.

Glenn Underground, “Negro Music”



Glenn Underground è uno di quei musicisti che quando è in studio fa partire un beat, ci suona sopra per 3, 4 giri e quando ha finito nel 90% dei casi è un piccolo capolavoro. Registra prima il beat, poi il basso, poi accordi, poi assoli e poi fine; tu devi solo premere REC ed ascoltare e se non hai questa fortuna di essere in studio con lui puoi sempre comprarti il disco ed immaginare tutto questo, come facciamo noi.

B.W.H., “STOP”



Non poteva mancare una classica traccia Italo disco di culto. Un disco a conduzione familiare, perché noi Italiani si sa, facciamo tutto in famiglia; Stefano Zito e sua moglie Helene (Elisabeth Tulin), sono rispettivamente uno autore e l’altra cantante in questa song. Slow motion disco la definiamo (siamo sui 100 bpm), un bassline arpeggiato in sedicesimi mantiene il disco continuamente in tensione, stabs sparati come dei laser sul groove ed un bridge di piano classico che insieme alla voce costruiscono l’intervallo destinato poi a staccare sui bassi… ed è lì che avverti tutta l’energia.

Velvet Soundsystem è il progetto rappresentante l’omonimo evento house e techno salentino

Avviato da due amici di vecchia data e promoter pugliesi per offrire un vasto e seducente sound a un pubblico variegato, Velvet conta uno storico di eventi e collaborazioni, nazionali e internazionali, raffiguranti tutte le declinazioni della musica dance ricercata e di qualità. Velvet Soundsystem nasce al fine di esportare la calorosa atmosfera musicale, del pubblico dell’evento e degli stessi resident DJs oltre confine. A rappresentarlo, due personalità artistiche vecchia scuola della scena salentina e nazionale, Dodi Palese e Kosmiko.

Spinning Time Questo weekend abbiamo scelto e messo insieme alcune gemme della nostra collezione di vinili di altri tempi, alcuni risalgono a vent’anni fa, e non vediamo l’ora di poterli suonare per voi.. questo venerdì a Palermo! Kosmiko & Dodi Palese Pubblicato da Velvet Soundsystem su Lunedì 23 maggio 2016

Per contatti, informazioni e tutti i dettagli sul programma, andate sul sito di Velvet Culture Festival, oppure seguite pagina ufficiale ed evento Facebook del festival.