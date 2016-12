KALPORZ AWARDS – Readers’ top 7 albums of 2016

Dopo la lista dei migliori 20 album e la lista delle migliori canzoni, ecco finalmente la classifica dei migliori dischi dell’anno scelta dai lettori di Kalporz.

Nelle settimane precedenti abbiamo infatti indetto un grande referendum tra i nostri lettori per sapere il loro parere su questo 2016 musicale, e oggi è arrivato il momento del verdetto: quali saranno stati gli album più votati? Potete scoprirlo qui sotto.

Prima della classifica però, una bella considerazione: come già successo l’anno scorso, anche in questa non mancano i punti di contatto, gli album in comune con la classifica stilata dalla redazione. C’è, per fortuna, anche qualche differenza e qualche sorpresa: redattori e lettori di Kalporz sono quasi come dei buoni amici, che vanno d’accordo e che si consigliano musica a vicenda. Insomma, grazie.

7. The Claypool Lennon Delirium, “Monolith of Phobos”

6. Radiohead, “A Moon Shaped Pool”

5. Frank Ocean, “Blonde”

4. Anderson .Paak, “Malibu”

3. Anohni, “Hopelessness”

2. Car Seat Headrest, “Teens Of Denial”

1. David Bowie, “Blackstar”